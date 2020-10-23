Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı
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Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı

23.10.2020 09:27 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:57

Bursa'da eşini evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta başka bir kadının evinde bulan kadın, eşinin aracını taşladı. Öfkeli çift, daha sonra da sokak ortasında birbirine girdi.

Bursa'da aldatıldığını düşünen kadın eşini bir süre takip etti. Eşini başka bir kadının evinde gören M.D., çılgına döndü. Sinir krizi geçiren M.D., sokak ortasında eşine ve arabasına yerden aldığı taşla saldırdı. Eşinin tepkisi üzerine sinirlerine hakim olamayan adam ise onu darp etti. Polis kocayı gözaltına alırken, bütün olup bitenler kameraya yansıdı.

ARACIN CAMLARINI TAŞLA KIRDI

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. M.D., bir süre eşini takip etti. Eşini evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta başka bir kadının evinde bulan kadın çılgına döndü. Önce mahallede bağırmaya başlayan M.D. eşinin aracının camlarını taşla kırdı.

"KOCA BENİM, 6-7 YILDIR BİRLİKTEYİZ"

Sokak üzerinde Suriye uyruklu bir kadına ait eve giren N.D., bir süre sonra evden çıktı. İkili arasında tartışma yaşanırken, öfkeli kadın kocasına, adam da eşine saldırdı. Tartışma sonrasında 40 yıllık eşini saçından tutup tokat atan N. D., onu yaraladı. Vatandaşların sesleri duyması üzerine polis ekiplerine ihbar edildi. Suriyeli kadın da pencereden olup bitenleri izleyenlere, "Koca benim. 6-7 yıldır birlikteyiz" dedi.

Eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N. D., ise Yıldırım Aile İçi Şiddet Bürosu'na götürüldü.

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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