Kocan Kadar Konuş oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş ne zaman ve nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş konusu nedir?

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KOCAN KADAR KONUŞ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş, Kıvanç Baruönü tarafından yönetilmiş, 2015 yılı yapımı sinema filmidir. Romantik-komedi türündeki filmin başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım oynamaktadır.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Efsun (Ezgi Mola), 30 yaşına kadar hikayesi gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. En sonunda ise evlenmeye karar verirler.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI KİM?

Ezgi Mola - Efsun

Murat Yıldırım - Sinan

Romina Özipekçi - Ferda

Nevra Serezli - Peyker

Gülenay Kalkan - Gönül

Ebru Cündübeyoğlu - Nur

Eda Ece - Ceren

Begüm Öner - Merve

Gül Arıcı - Tuğçe

Muhammet Uzuner - Yazar

Sinem Öztufan - Aslı

İsmail İncekara - Oktay

Emine Gülsüm Göznümer - Üresin

Ayten Mısırlıoğlu - Türesin

Şebnem Sönmez - Aysel

Bora Akkaş - Mehmet Lütfi

Cem Kılıç - Timur

Enis Arıkan - Mehmet

Burak Topaloğlu - Alpdirek

Efecan Şenolsun - Murat

Leyla Erdoğan - Burcu

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