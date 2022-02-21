Kocan Kadar Konuş oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş ne zaman ve nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş konusu nedir?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kocan Kadar Konuş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kocan Kadar Konuş oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş ne zaman ve nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş konusu nedir? sorularına yanıt aradık. İşte Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve oyuncuları hakkında detaylar...
İzleyenleri ekrana bağlayan Kocan Kadar Konuş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kocan Kadar Konuş filmini izleyecek olanların merak ettiği Kocan Kadar Konuş konusu nedir, Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve Kocan Kadar Konuş özeti gibi konuları inceliyoruz. İşte Kocan Kadar Konuş oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş ne zaman ve nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş konusu nedir? sorularının yanıtı haberimizde...
Kocan Kadar Konuş, Kıvanç Baruönü tarafından yönetilmiş, 2015 yılı yapımı sinema filmidir. Romantik-komedi türündeki filmin başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım oynamaktadır.
Efsun (Ezgi Mola), 30 yaşına kadar hikayesi gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. En sonunda ise evlenmeye karar verirler.
- Ezgi Mola - Efsun
- Murat Yıldırım - Sinan
- Romina Özipekçi - Ferda
- Nevra Serezli - Peyker
- Gülenay Kalkan - Gönül
- Ebru Cündübeyoğlu - Nur
- Eda Ece - Ceren
- Begüm Öner - Merve
- Gül Arıcı - Tuğçe
- Muhammet Uzuner - Yazar
- Sinem Öztufan - Aslı
- İsmail İncekara - Oktay
- Emine Gülsüm Göznümer - Üresin
- Ayten Mısırlıoğlu - Türesin
- Şebnem Sönmez - Aysel
- Bora Akkaş - Mehmet Lütfi
- Cem Kılıç - Timur
- Enis Arıkan - Mehmet
- Burak Topaloğlu - Alpdirek
- Efecan Şenolsun - Murat
- Leyla Erdoğan - Burcu