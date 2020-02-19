Kocaeli Yozgatlılar; şölene hazır
Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cumartesi günü Saat 19.00'da düzenlenecek olan 'TESTİ KEBABI' etkinliği için bütün hazırlıklar tamamlandı.
Düzenlenecek olan gece için bütün hazırlıklarınıtamamlayan Federasyon yönetimi, Kocaeli Büyükşehir BelediyeBaşkanı Tahir Büyükakın'la bir araya geldi; gece ile ilgili fikir alış verişinde bulundu; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına; Yozgat ile ilgili bilgi verdi.
1000 kişilik testi kebabının ikram edileceği gecede; yöresel sanatçılar sahne alacak ve ve tamamen federasyon bünyesinde oluşturulan folklor ekibi gösteride bulunacak. Gece ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Federasyon Başkanı Erol Akalın; ' Yozgat'tan, Yozgat İlçeleri'nden ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden önemli isimler geceye katılacaktır. Milletvekilleri ve bakanlarında gecemize katılmasını bekliyoruz. Gece ile ilgili bütün ayrıntılar; masaya yatırıldı; güzel bir gece olması için elimizden geleni yapacağız."dedi.