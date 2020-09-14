Şizofreni hastası genç, camiye girip ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada
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Şizofreni hastası genç, camiye girip ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

Kocaeli'nde şizofreni hastası olduğu öğrenilen genç, bir caminin imam odasına girerek tüm eşyaları kırıp döktü. Bekçilerin durumu fark etmesi üzerine şahsa müdahale edildi, ortalığı dağıttığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

14.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:32

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şizofreni hastası M.C. Tevfik Hoca Camii'ne girerek imamın odasında, tavan kaplamasından eşyalara kadar her şeyi kırdı. Sabah namazını kılmak için gelen bekçiler, M.C'yi alarak polis merkezine götürürken, işlemlerin ardından ailesine teslim etti. Şahsın ortalığı dağıttığı anlar kamera ile kaydedildi.

TÜM EŞYALARI KIRDI

Olay, sabah saatlerine doğru Gölcük Tevfik Hoca Camii'nde meydana geldi. Şizofreni hastası M.C. camiye girerek eşyalara zarar verdi. İmamın odasının kapısını kırarak içeri giren M.C. odanın tavan kaplamalarından eşyalara kadar tüm eşyaları kırdı. Sabah namazı kılmak için camiye gelen bekçiler, sesleri duydu.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

İmamın odasına yönelen bekçiler, M.C'yi alarak polis merkezine götürdü. M.C. işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. M.C.'nin camide eşyalara zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şizofreni hastası genç, camiye girip ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (13)
2020: Deliler bile camileri sevmiyor)
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HALK: Son günlerde de hastalar ne hikmetse camileri talan ediyor.
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B: NEDEN IMAMIN ODASINI DAGITMIS ACABA,!! IMAMLAR NAMAZ KILDIRMAKTAN BASKA NE IS YAPARLAR? IMAMLARA AYRILAN BÜTCE YILLIK, 28 MILIYAR DOLARDIR..BU PARA DEVLET KASASINDA KALIRSA DAHA IYI OLUR..VEYA EN AZINDAN FAKIR FUKARAYA YARDIM EDILIR...COK SÜKÜR MÜSLÜMANIM AMA YAKINIMDA TANIDIGIM CAMI HOCALARI SADECE NAMAZ KILDIRIR BASKA BÜTÜN GÜN BOSTA GEZIYORLAR VE AYLIK 3,4 BIN MAAS ALIRLAR .YAZIK DEGIL MI? CEMAAT TAN AKLI BASINDA BIRI GÖNÜLLÜ KILDIRSIN NAMAZLARI, DAHA DOGRU OLUR..SEVGILI DIYANET INSALLAH OKURSUN BU MESAJIMI.
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