KOCAELİ Şehit trafik polisinin eşi Allah'ım cennetine koysun seni, iyi insan Şehit trafik polisinin eşi: Allah'ım cennetine koysun seni, iyi insanKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde denetim yaparken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit olan trafik polisi Fatih Kara'nın (25) cenazesi, törenle memleketi Malatya'ya gönderildi.

Şehit trafik polisinin eşi: Allah'ım cennetine koysun seni, iyi insan

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde denetim yaparken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit olan trafik polisi Fatih Kara'nın (25) cenazesi, törenle memleketi Malatya'ya gönderildi. Fatih Kara ile 10 ay önce evlenen Ebru Kara, 'Seni seviyorum. Allah'ım cennetine koysun seni, iyi insan' diyerek ağladı.

D-100 karayolu Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkiinde 8 Haziran günü meydana gelen kazada, yolda denetim yapan trafik polisi Fatih Kara, Y.D. yönetimindeki 34 LU 1456 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Fatih Kara, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Y.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehit trafik polisi Fatih Kara için bugün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, şehidin eşi Ebru Kara, annesi Nevin Kara, babası Nusret Kara ile polisler katıldı.

Törenin ardından şehit eşinin tabutunun yanına gelen 10 aylık eşi Ebru Kara, gözyaşlarını tutamadı. Ebru Kara, 'Ben görmek istiyorum Fatih'imi. Fatih'im canım benim. Seni seviyorum ben. Ruhun şad olsun. Mekanın cennet olsun Fatih'im. İyi ol sen, ben iyiyim. Allah'a emanet ol. Seni seviyorum. Allah'a emanetsin. Allah'ım cennetine koysun seni iyi insan. Ben senden razıydım, Allah da senden razı olsun' diyerek ağladı.

Uçakla memleketi Malatya'ya götürülmek üzere yola çıkarılan şehit polis memuru Fatih Kara'nın cenazesi, ikindide toprağa verilecek.

Kaynak: DHA