Kocaeli Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolu çalışmaları hızla sürüyor
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Kocaeli Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolu çalışmaları hızla sürüyor

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolu çalışmaları hızla sürüyor Çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: "Türkiye, 21.

18.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:22

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolu çalışmaları hızla sürüyor

Çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın:

"Türkiye, 21. yüzyılda adını sağlık ülkesi olarak yazdıracak"

KOCAELİ - Kocaeli'de yapımı devam eden ve yüzde 75'i tamamlanan Şehir Hastanesi için yapılan bağlantı yolları çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "Türkiye, 21. yüzyılda adını sağlık ülkesi olarak yazdıracak" dedi.

Kocaeli'de yapımı devam eden bin 218 yatak kapasiteli Şehir Hastanesinde çalışmalar sürüyor. Hastaneye ulaşımı rahatlatacak bağlantı yollarının yapımı ise Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da projenin geldiği safha hakkında bilgi aldı. Ulaşım hatları konusunda Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'dan bir sunum alan Başkan Büyükakın'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya'nın yanı sıra Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk de eşlik etti.

300 milyon TL'lik tramvay hattı projesi

Yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nin ülkeye kazandırılacak olmasının çok önemli bir vizyonun parçası olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak Şehir Hastanesi'nin yapımı ve ulaşım arterlerin hayata geçirilmesine kadar her konuyla yakından ilgileniyoruz. 300 milyon TL'lik yatırım bütçesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi'ne gelecek tramvay projesi başta olmak üzere kara yolu ulaşım hatları sayesinde, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin ulaşımında çok önemli yatırımları da kentimize kazandıracağız. 368 bin 648 metrekarelik alanda inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesi ile vatandaşımız burada sağlık alanında en güzel ve en kaliteli hizmeti alacak" diye konuştu.

"Türkiye 21. yüzyılda adını sağlık ülkesi olarak yazdıracak"

Türkiye'de yapılan sağlık yatırımlarının önemine değinen Büyükakın, "Türkiye 21. yüzyılda adını sağlık ülkesi olarak yazdıracak. Elbette Kocaeli'de bu anlamda da çok daha önemli bir konuma bu Şehir Hastanesi projeyle gelecek. Son modern teknoloji ve fiziksel konforuyla hastanecilik alanında ulaşılan en güzel zirvedir. Ancak bu binaları canlı kılan içinde hizmet verecek olan kaliteli sağlık personelimizdir. Çok şükür insan kaynağımızda üst düzey seviyededir. Ben şimdiden burada hemşehrilerimize hizmet verecek tüm doktorlarımıza, tüm hemşirelerimize, sağlık memurlarımıza ve tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolu çalışmaları hızla sürüyor

Kaynak: İHA

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