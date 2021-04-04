KOCAELİ OFF-ROAD YAPARKEN ARACIYLA UÇURUMDAN YUVARLANAN GENÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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KOCAELİ OFF-ROAD YAPARKEN ARACIYLA UÇURUMDAN YUVARLANAN GENÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde arkadaşıyla beraber UTV aracıyla off-road yaparken geçirdiği kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Kapıcıoğlu (23), son yolculuğuna uğurlandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde arkadaşıyla beraber UTV aracıyla off-road yaparken geçirdiği kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Kapıcıoğlu (23), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında Kapıcıoğlu'nun tabutuna sarılan ailesi gözyaşı döktü. Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ömer Faruk Kapıcıoğlu, arkadaşı Mert Kesgin (23) ile beraber off-road yapmak için ormanlık alana geldi. Mert Kesgin idaresindeki 41 AFF 975 plakalı UTV, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Sağlık ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araç içerisinde bulunan Ömer Faruk Kapıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mert Kesgin ise ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ömer Faruk Kapıcıoğlu'nun cenazesi, bugün Gölcük Yenimahalle'de bulunan evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 7 yaşındaki kardeşi Elif, ağabeyinin fotoğrafına bakarak, diğer aile üyeleri ise tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ömer Faruk Kapıcıoğlu'nun cenazesi, Gölcük İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KOCAELİ OFF-ROAD YAPARKEN ARACIYLA UÇURUMDAN YUVARLANAN GENÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ OFF-ROAD YAPARKEN ARACIYLA UÇURUMDAN YUVARLANAN GENÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ OFF-ROAD YAPARKEN ARACIYLA UÇURUMDAN YUVARLANAN GENÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ OFF-ROAD YAPARKEN ARACIYLA UÇURUMDAN YUVARLANAN GENÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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