Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu
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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / HARUN YILDIZ - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu Yağan dolu Kocaeli'nin yüksek kesimlerini Mayıs ayında beyaza bürüdü Kocaeli'nin yüksek kesimleri şiddetli dolu yağışıyla beraber beyaza büründü.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

Yağan dolu Kocaeli'nin yüksek kesimlerini Mayıs ayında beyaza bürüdü

KOCAELİ - Kocaeli'nin yüksek kesimleri şiddetli dolu yağışıyla beraber beyaza büründü.

Kocaeli'de yüksek kesimlerde dolu yağışı etkili olurken vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Başta Derince ve Körfez ilçelerinin kırsal mahalleleri olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yer yer fındık büyüklüğünde yağan dolular mayıs ayında etrafı beyazlara bürürken duruma şaşıran İshakçılar ve Sucalar köyündeki vatandaşlar vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN YILDIZ

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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu - Haberler
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