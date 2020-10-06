Kocaeli'nde servis aracıyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'nde servis aracıyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

06.10.2020 19:47 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:50
Kocaeli'nde servis aracıyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi Kuzey Yanyol'da ilerleyen Enes Aydın'ın kullandığı 41 NMF 46 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep Can yönetimindeki 41 P 4059 plakalı servis midibüsüyle Eski Gümrük Girişi mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Aydın ile yanında bulunan Mehmet Fırat, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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