Kocaeli'nde bir yılda 98 km asfaltlama yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli'nin tüm ilçelerinde ulaşımın daha konforlu ve güvenli bir şekilde yapılması için 2021 yılında yol üst yapı düzenlemesi çalışmaları yapıldı.

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Büyükşehir tarafından 2021 yılında yol üst yapı düzenlemesi çalışmaları kapsamında; 98 km asfalt, 10 km beton, 410 km stabilize yol çalışması yapıldı

Kocaeli genelinde 98 kilometre asfalt yol yapan Büyükşehir Belediyesi, köy yollarına 10 kilometre beton yol, 521 ton stabilize malzeme kullanılarak 410 kilometre stabilize yol yaptı. Modern ve güvenli yolların yanı sıra yayaların kullandığı kaldırımlar için 370 bin metrekare parke, 75 bin metre bordür imalatı gerçekleştirildi.

GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLAR

Kocaelililerin hayatını kolaylaştıracak, şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergâhlarından biri olan ilimizde trafik sıkışıklığına çözüm getirecek üst yapı çalışmaları ile 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi yolları daha konforlu ve güvenli bir hale getirdi.

İZMİT VE KANDIRA

İzmit ilçesinde Ladin Sokak, Bağdat Cad., Orhaniye kuloğlu mevkii parke yolu, Trafik Eğitim Merkezi, Kandıra Kavşağı, Erciyes Sokak, Sapakpınar-Zeytinburnu yolu, Gökçeören Topallar yolu, Gökçeören Çobanoğlu yolu ve Gökçeören Çeribaşı Topallar yolunda imalatlar tamamlandı.

Demokrasi Bulvarı, Hayrettin Uzun Caddesi, Körübaşı Caddesi, Yenice-Adapazarı bağlantı yolu ve Gökçeören- Sadıklar yolunda ise imalatlar devam ediyor. Kandıra ilçesinde ise Akçaova/Cezaevi yolu, Alefli/Hıdırlar bağlantısı, Orhan Mahallesi Metem/Taş ocağı/Karahasanlar yolu, Çalköy/Safalı köy yolu, Akçaova/Üğümce/Karacalar yolu, Tekkeli Kümeevler mevkii/Kızılcapınar arası, Kerpe/Çamlıbel Caddesi, Eğerceli Güvenler, Kırkarmut Yağcılar yolu ve Kabaağaç yolu imalatları tamamlandı.

DERİNCE VE KÖRFEZ

Körfez ilçesinde Narlı Sokak, Denizciler Caddesi (menfez ve yağmur suyu dahil), Çarşı Caddesi, Çobançukuru Sokak, Hereke Sahil boyu, Köseler- Nalbantlar köy yolu imalatları tamamlanmış olup Naip-Kalburcu köy yolunda üst yapı imalatları devam etmektedir. Derince ilçesinde 17 Ağustos Caddesi, Kısmet Sokak, Terziler Çakmaklar yolu imalatları tamamlanmış olup İsmet Paşa Caddesi ve Çal-Turaş yolunda üst yapı imalatları devam etmektedir.

KARTEPE VE BAŞİSKELE

Kartepe ilçesinde Karatepe Caddesi, Bağdat Caddesi, Ballıca Sokak, Milli Egemenlik Caddesi, Maşukiye Akçakese Sokak, İçmeler Caddesi, Gülümser Sokak ve Gazi Caddesi üst yapı imalatları tamamlandı. Beyazgül Caddesi, Estergon Caddesi üst yapı imalatları ise devam ediyor. Başiskele ilçesinde Kirazlıbahçe yolu, Beyoğlu Caddesi, Beyoğlu Caddesi köprü, Emniyet binası bağlantı yolları, Emniyet binası otopark (300 araçlık), Selahattin Eyyubi Caddesi, Gazneli Mahmut Caddesi, Cevizlik Caddesi ve Aksığın-Tepecik-Serindere yolu üst yapı imalatları tamamlandı. Çınardere (Hacıhaliller) Yolunda ise imalatlar devam ediyor.

GÖLCÜK VE KARAMÜRSEL

Gölcük ilçesinde İhsaniye kent meydanı, Ulaşlı balaban beton yol, Başak Caddesi, Anafartalar Caddesi, Donanma Caddesi otoparkı (85 araçlık), İpekyolu kavşağı, Sezai Karakoç Caddesi ve Hürriyet Caddesinde üst yapı imalatları tamamlandı. Karamürsel İlçesinde İznik yolu kalıcı konutlar, 210.cadde, 105.cadde, Taşağıl-inebeyli yolu, Kadriye köy yolu, Akpınar Değirmenler Mahallesi, Osmaniye Uzundere Mah., Avcıköy mesire yolunda üst yapı imalatları tamamlandı.

GEBZE, ÇAYIROVA, DARICA VE DİLOVASI

Gebze ilçesinde Gebze GOSB yolu, İstasyon Cad., Mehmet Akif Ersoy Cad, Balçık yolu, 1968 Sok, 1949 Sok, Şehit Oktay Kaya Cad, Kargalı köy yolu, Merve Sok, Kömürcüler Cad, 1175 Sok., 1319 Sok., Küçük Sanayi Sitesi yolu, İstanbul Caddesi ve 1172 Sokak üst yapı imalatları tamamlandı. Çayırova ilçesinde Fatih Caddesi, Çiftlik Caddesi ve Kavşağı, Namık Kemal Caddesi, 501 Sokak, 502 Sokak, Ragıp Demirkol Bulvarı ve Kavşağı, Abdurrahman Korhan Caddesi, Anadolu Caddesi kavşağı, Fikri Altıokka Cad, Erkan Sok, Cihan Sok, Rahmi Dibek Cad, Adnan Kahveci Kavşak, Turgut Özal Cad, üst yapı imalatları tamamlandı. Darıca ilçesinde Cengiz Topel Caddesi, Millet bahçesi yolları, Battalgazi Caddesi, Körfez Caddesi, Burak Reis Cad., Yıldırım Beyazıt Cad., Balyonoz koyu yolları, Balyonoz koyu otoparkı (107 araçlık), İstasyon Cad, Atatürk Cad, Farabi Hastanesi ve Tuzla Cad üst yapı imalatları tamamlandı. Dilovası ilçesinde Tepecik Köyü Bağ İçi Sokak, Tepecik Mah. Demirciler Konak Cad, Bağdat Cad., üst yapı imalatları tamamlandı.

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