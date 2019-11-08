Kocaeli-meclis komisyonu, aksaray'da araştırma yapacak

08.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:46

Meclis Komisyonu, Aksaray'da araştırma yapacak

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, Aksaray'daki okulda otizmli öğrencilerin bazı veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili salı günü yerinde araştırma yapılacağını söyledi. Çelik, Orada hem valiliği dinleyeceğiz hem de aileleri iki taraflı dinleyeceğiz. Okulda inceleme yapacağız. Tavsiyemizi, raporumuzu da ilgililere ileteceğiz dedi.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığındaki AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'den oluşan heyet, Kocaeli'ye gelerek gezi ve incelemelerde bulundu. Kocaeli Valiliği'ni ziyaret eden heyet, burada Vali Hüseyin Aksoy'dan bilgi aldı.

'SALI GÜNÜ AKSARAY'DA ARAŞTIRMA YAPACAĞIZ'

Valilik makamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Çelik, Aksaray'da okulda otizmli çocukların yuhalandığı iddiasının kente gidilerek, yerinde araştırılacağını söyledi. Olayın, Türkiye'de herkesi incittiğini belirten Çelik, şöyle konuştu

Bu olay, özveriyle çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu olarak bizleri de son derece etkiledi. Dün tüm milletvekillerimizle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı yaptık. Bu konuyu araştıracağımızı, üzerinde duracağımızı ve toplumun hassasiyetlerini dikkate alacağımızı belirttik. Milli Eğitim Bakanlığı'mız bu konuda zaten çalışma yaptı. Bu kaynaştırma eğitimi çok önemli. Dünyada da çok önemli bir konu. Dünyada ne çok önemliyse Türkiye'de de o çok önemlidir. Okullarımızda bu eğitimde bazı hatalar olabiliyor. Bazı bilinçsiz aileler olabiliyor. Onların çocukları anlayamıyor. Bu konuda demek ki aile eğitiminin de önemini görüyoruz. Biz aslında bu program olmasaydı Aksaray'da olacaktık ama Kocaeli programımızı değiştirmek istemedik. Salı günü Meclis Araştırma Komisyonu olarak Aksaray'da bu tür toplantılarımızdan birini yapacağız. Orada hem valiliği dinleyeceğiz hem de aileleri iki taraflı olarak dinleyeceğiz. Okulda inceleme yapacağız. Yetkilileri yani milli eğitim müdürlüklerini dinleyeceğiz. İnşallah bizim tavsiyemizi, raporumuzu da ilgililere ileteceğiz. Onlar da gereği neyse onu yapacaklar. Bizler iyi niyetle bu çocuklarımıza ve bu ailelerimize sahip çıkacağız.

'YASAL SIKINTI VARSA DEVREYE GİRECEĞİZ'

Komisyon üyeleri, daha sonra Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Burada öğrencilerle vakit geçiren üyeler, öğretmen ve idarecilerden kurum hakkında bilgi aldı. Velilerle buluşan komisyon üyeleri, onları da dinleyerek, sorunlara çözüm üreteceklerini söyledi. Velilerden birinin Bu sene üçüncü senemiz. Seneye son sınıfa geçeceğiz. Buradan öteye de bu çocuklarımızı yerleştirebileceğimiz bir yer yok. Bunların devamı çok önemli bizim için. Çıkıp, gidecek yerimiz yok demesi üzerine Kemal Çelik, şöyle konuştu

Bunu komisyon olarak biz de düşünüyoruz. Önerileri dinliyoruz. Yerel yönetimler bunu çok da görevi olmadığı halde yapıyor. Bizler, yasal olarak yerel yönetimlere daha fazla görev vererek bu tür gelişmelerin içinde yerel yönetimlerin desteğini almayı düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin desteği çok önemli. Bu çocukların ömür boyu devletin gözetiminde olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Bu konuda yasal bir sıkıntı varsa hemen devreye gireceğiz. Zaten TBMM bünyesindeki bu komisyon partiler üzeri çalışıyor. Bu konuda hepimiz mutabıkız. İnşallah yasa da kolayca geçer. Biz hangi yasaları meclise sevk edeceğimizi kendi aramızda tartışacağız. Bazı illerimizde gördük ki yerel yönetimler bayağı emek vermişler. Ama bunu tüm Türkiye'de yaygınlaştırmamız lazım. Yerel yönetimler olacak, özel sektör olacak. Özel sektörü daha fazla devreye sokmamız lazım. Sivil toplum örgütlerimizi daha fazla devreye sokmamız lazım. Tabi bunların hepsi de devletin denetimi ve gözetimi altında olacak.

Kaynak: DHA