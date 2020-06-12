KOCAELİ Macaristan'dan umutla ithal ettiği koyunlar iklime uyum sağlamadı
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KOCAELİ Macaristan'dan umutla ithal ettiği koyunlar iklime uyum sağlamadı

Macaristan'dan umutla ithal ettiği koyunlar iklime uyum sağlamadıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Bayram Ali Atalar'ın, Macaristan'dan ithal ettiği 70 koyundan 5'i son bir ay içerisinde telef oldu.

12.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:24

Macaristan'dan umutla ithal ettiği koyunlar iklime uyum sağlamadı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Bayram Ali Atalar'ın, Macaristan'dan ithal ettiği 70 koyundan 5'i son bir ay içerisinde telef oldu. Atalar, koyunların telef olmasının ardından bu cins koyunların nemli havada yaşayamadığını öğrendi.

Gölcük ilçesi Panayır Mahallesi'nde çiftlik kuran Bayram Ali Atalar, yetiştirmek için Macaristan'dan 70 koyun ithal etti. Bayram Ali Atalar, son 1 ayda Macaristan merinosu cinsi 5 koyunun sebepsiz şekilde ölmesi ile sarsıldı. Telef olan hayvanlara otopsi yapan veteriner, koyunların hiçbir hastalık belirtisi taşımadığını ve iklim şartlarına uyum sağlayamadıkları için öldüklerini belirledi. Elindeki tüm koyunların yavaş yavaş telef olacağını öğrenen Bayram Ali Atalar, parasının da tükenmesiyle birlikte koyunlara bakamaz hale geldi. Hayvanların ithal edilmesi sürecinde imzaladığı taahhütname nedeniyle koyunlarını satamayan Bayram Ali Atalar, yetkililerden hayvanlarını satabilmek için yardım bekliyor.

Koyunları Macaristan'dan getirdiğini, hayvanların karasal iklimde yaşadığını sonradan öğrendiğini söyleyen Bayram Ali Atalar, "Evimi satıp 70 tane hayvan aldım. Hayvanı Macaristan'dan gebe diye aldım ama boş çıktı. Bu hayvanları satmayacağıma dair 2 sene de taahhüt verdim. Şimdi gebe çıkmadıkları için hayvanlara bakacak gücüm de kalmadı. Hayvanlarım telef olmaya da başladı. Buranın iklim şartlarına uyum sağlamadıkları için 5 tanesi öldü. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulmasını istiyorum. Hayvanlara 122 bin TL verdim. O zamandan beri hep cepten harcıyorum. Evin parası da sayılı paraydı zaten, bitti. Veteriner bu hayvanların bu bölgenin iklimine uymadığını söyledi. Burası nemli olduğu için bu hayvanlar bu iklimde yaşayamıyormuş. Bana satan kişi de buranın iklim şartlarını bilmediği için beni uyarmadı." dedi.

KOCAELİ Macaristan'dan umutla ithal ettiği koyunlar iklime uyum sağlamadı

Kaynak: DHA

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