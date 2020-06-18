KOCAELİ Kocaeli İl Sağlık Müdürü Ergüney İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında... Kocaeli İl Sağlık Müdürü Ergüney: İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar varKOCAELİ İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, 'Kocaeli'nde, özellikle İstanbul sınırındaki ilçelerimizde...

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Ergüney: İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, 'Kocaeli'nde, özellikle İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var. Bu artışlar kontrol edilebilir düzeyde olmasına rağmen tabii ki olmaması gereken şeyler. Çünkü çok iyi seviyelere gelmiştik. Tekrardan bu durumlar özellikle biz sağlıkçıları hem çok yoruyor hem de çok üzüyor' dedi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney virüsün bulaşıcılığında herhangi bir azalma olmadığını, aynı bulaşıcılığın devam ettiğini söyledi. Tedbirlere uyulmaması durumunda ikinci dalganın gelme riskinin yüksek olduğunu ifade eden Ergüney, "Tedbirlere uyulmazsa ikinci dalganın gelme riski yüksektir. Şu anda ülkemizde böyle bir risk yok, ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bu şekilde giderse önümüzdeki haftalarda ya da daha ileride ikinci dalganın da gelmesi muhtemel. Zaten bunu hem sayın bakanımız hem de bilim kurulu üyelerimiz açıklamaktalar. Halkımızın bunu önemsemesi lazım. Hakikaten virüsün bulaşıcılığında şu anda herhangi bir azalma yok. Aynı bulaşıcılık devam ediyor. Sadece Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu güçlü tedbirler ve kamu kurumlarının aldığı tedbirler ile halkımızın da kurallara düzgün bir şekilde uymasıyla bir başarı elde edildi" dedi.

'İSTANBUL SINIRINDAKİ İLÇELERİMİZDE ARTIŞ VAR'

Kocaeli'nde özellikle İstanbul sınırındaki ilçelerde artışların sürdüğünü belirten Ergüney, "Bütün illerde olduğu gibi Kocaeli'nde de, özellikle İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var. Fakat bu artışlar kontrol edilebilir düzeyde olmasına rağmen tabii ki olmaması gereken şeyler. Çünkü çok iyi seviyelere gelmiştik. Tekrardan bu durumlar özellikle biz sağlıkçıları hem çok yoruyor hem de çok üzüyor. İnşallah netice alacağımıza inanıyorum. Halkımızın da bu mesajları almasıyla beraber, özellikle maske kullanımı çok önemli, sosyal mesafe çok önemli, bu kavramlara uyulduğu zaman zaten herhangi bir yasaklamaya gerek kalmadan bu virüsü inşallah yenmiş olacağız." diye konuştu.

'SAĞLIKLI KAL KOCAELİ KAMPANYASI BAŞLATTIK'

Ergüney, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir kampanya başlattıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle ilimizde en son yapılan pandemi kurulu toplantısında alınan karar kapsamında İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ilimizdeki bütün kamu ve özel kurumları, kuruluşları, sivil toplum örgütleri, basın mensupları gibi herkesin desteğini alarak 'Sağlıklı kal Kocaeli' isimli bir kampanya başlatmış durumdayız. Bu kampanyadaki amacımız özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyeninin önemini vurgulamak. Bununla ilgili toplum liderlerinin, yöneticilerin ve halkımızın gerek sosyal medya paylaşımlarıyla, gerekse basın açıklamalarıyla, gerekse davranışlarıyla toplumda bir farkındalık oluşması ve bu sayede tekrar yasakların geri gelmemesini amaçlıyoruz. Yöneticilerimizin veya oradaki çalışan arkadaşlarımızın maskeli fotoğraflarını, sosyal mesafeli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmalarını istiyoruz. Bir piknik nasıl yapılır? Sosyal mesafeli olarak yemek yenebilir mi? Bunun normali nasıldır? Bunların güzel örneklerle paylaşılmasını istiyoruz. Daha kampanya başlar başlamaz ciddi bir teveccüh oldu. İlk sonuçlarını da önümüzdeki günlerde alacağımızı ümit ediyoruz."

Kaynak: DHA