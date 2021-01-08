Kocaeli kentkart hes kodu yükleme nasıl yapılır? İzmit Kocaeli Hes Kodu tanımlama: E-devlet ve Kocaeli resmi web sitesi linkleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde HES kodu ortaya çıktı. Birçok şehirde uygulamaya koyulan Hes kodu eşleştirme hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kocaeli kent kart hes kodu yükleme nasıl yapılır? Kocaeli Hes Kodu tanımlama: E-devlet ve Kocaeli resmi web sitesi linkleri!