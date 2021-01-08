Kocaeli kentkart hes kodu yükleme nasıl yapılır? İzmit Kocaeli Hes Kodu tanımlama: E-devlet ve Kocaeli resmi web sitesi linkleri!
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Kocaeli kentkart hes kodu yükleme nasıl yapılır? İzmit Kocaeli Hes Kodu tanımlama: E-devlet ve Kocaeli resmi web sitesi linkleri!

08.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:15
Kocaeli kentkart hes kodu yükleme nasıl yapılır? İzmit Kocaeli Hes Kodu tanımlama: E-devlet ve Kocaeli resmi web sitesi linkleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde HES kodu ortaya çıktı. Birçok şehirde uygulamaya koyulan Hes kodu eşleştirme hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kocaeli kent kart hes kodu yükleme nasıl yapılır? Kocaeli Hes Kodu tanımlama: E-devlet ve Kocaeli resmi web sitesi linkleri!

Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İzmit Kocaeli'nde KentKart'ına HES kodu tanımlamayanlar ulaşımı kullanamayacak.Peki, KentKart'a HES kodu yükleme nasıl yapılır? Kentkart hes kodu tanımlama sistemi...

HES KODU ALMA İŞLEMİ

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

KOCAELİ KENTKART HES KODU YÜKLEME NASIL YAPILIR? KENTKART'A HES KODU TANIMLAMA

Eğer HES kodunuz varsa, https://hes.kocaeli.bel.tr/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor.

KENTKART HES KODU

Öncelikle;

  • HES kodunuzu giriniz,
  • TC Kimlik numaranızı,
  • KentKart'ınızın üzerinde bulunan rakamları bulunan boşluklara girerek Kentkartınıza HES kodunuzu tanımlamış olacaksınız.
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