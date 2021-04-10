KOCAELİ KARANTİNA İHLALİ YAPAN TEMASLI KİŞİ POLİS EŞLİĞİNDE YURDA YATIRILDI

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İZMİT'te polis uygulamasında durdurulan otomobilde pozitif vaka ile temaslı olduğu için karantinada kalması gerekirken dışarı çıkan Yusuf Ozan Y. yakalandı.

İZMİT'te polis uygulamasında durdurulan otomobilde pozitif vaka ile temaslı olduğu için karantinada kalması gerekirken dışarı çıkan Yusuf Ozan Y. yakalandı. Karantina ihlalinden ceza uygulanan sürücü polis eşliğinde karantina yurduna götürüldü.

İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri tarafından uygulanan denetimlerde her araç tek tek kontrol ediliyor. Denetimler esnasında durdurulan 07 YOY 52 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Ozan Y.?nin koronavirüs vakasıyla temaslı olması nedeniyle karantinada olması gerekirken dışarı çıktığı anlaşıldı. Hakkında tutanak tutularak 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanan Yusuf Ozan Y., gerekli işlemlerin yapılmasının ardından polis ekipleri eşliğinde karantinaya alınan kişilerin kaldığı Yurtkur'a ait Semiha Ayverdi Yurdu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı