KOCAELİ KAMYONET ÖNCE TIR'A SONRA OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kavşakta TIR'ın dorsesine çarpan kamyonet savrularak otomobile çarptı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kavşakta TIR'ın dorsesine çarpan kamyonet savrularak otomobile çarptı. Yaralanan kamyonet sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Kartepe Dumlupınar Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Şehit Turgut Çiçek Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mustafa Kahraman idaresindeki 41 R 1473 plakalı kamyonet, kavşağa giren Adnan E. idaresindeki 67 AAC 898 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, Turgay Çakır idaresindeki 41 FS 630 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada aracın içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü Mustafa Kahraman, itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kahraman, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı