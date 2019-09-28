Kocaeli izmit'te zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı

28.09.2019 23:30

İzmit'te zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı (YENİDEN)

İZMİT'te TEM Otoyolu'nda 2 TIR, 1 çekici ve 1 otomobilin karıştığı kazada otomobil içerisindeki 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.15 sıralarında TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen Osman Yıldız idaresindeki 34 VB 2752 plakalı otomobil aniden yavaşlayınca arkadan gelen Taner Yalçın idaresindeki 08 K 7692 ve Sırbistan uyruklu Slavico Generalovic idaresindeki BG 983 SL plakalı TIR'lar da yavaşladı. TIR'ların arkasından gelen Hakan Karagöz idaresindeki 06 BG 0532 plakalı çekici ise duramayarak 2 TIR'ın ortasından geçerken 2 TIR'a ardından da otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, araç içerisindeki 6 kişi de bulundukları yerde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkartırken, acil sağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan sürücü Osman Yıldız'ın eşi Elif Yıldız ve oğlu Ali Namık Yıldız ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada korkan ve yaralanan küçük çocuğu ambulansa binmeden önce olay yerindeki bir acil sağlık personeli kucağına alarak sakinleştirdi.

Aracın arka koltuğunda oturan sürücünün annesi Hacer Yıldız ile akrabaları Fadime Orhan ve Sahure Özkara'nın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında hastaneye gitmeyi reddeden otomobil sürücüsü Osman Yıldız, annesinin cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra ayakta duramadığı fark edilen sürücü Osman Yıldız, ekiplerin telkinleri ile ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından polis ekipleri kaza yerinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından cenazeler Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cenazelerin kaldırılmasının ardından kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazaya karışan TIR'ların ve çekicinin sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu Ankara istikameti temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı. Olay yerinden geçen AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu olay yerinde bilgi aldı.

Kaynak: DHA