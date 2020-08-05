KOCAELİ GENÇLERİN TEHLİKELİ EĞLENCESİ
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KOCAELİ GENÇLERİN TEHLİKELİ EĞLENCESİ

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, gençler tehlikeli olmasına rağmen 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

05.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:32

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, gençler tehlikeli olmasına rağmen 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize atlayarak eğlendi. Geçen yıllarda ölümlerin ve yaralanmaların yaşandığı kayalıklardan atlayan gençlerin kayalıkların yakınından süzülerek suya atlamaları, yürekleri ağızlara getirdi.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Kerpe bölgesinde tatil yapan bazı kişiler, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize atlıyor. Dalgaların aşındırması sonucu doğal süreçle meydana gelen, eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan kayalıklarda, bazı gençler tehlikeye aldırış etmiyor. Kayalıklara tırmanarak yaklaşık 20 metrelik tehlikeli bir yolculuk yapan kişiler daha sonra kendilerini suya bırakıyor. Suyun altında kayalıklara çarpma ve tırmanırken kayalıklardan düşme ihtimali bulunan kişiler, yürekleri ağızlara getiriyor. Geçen yıllarda ölümlerin ve yaralanmaların yaşanmasına rağmen gençler tehlikeye aldırış etmeden eğleniyor.

'RİSKİ GÖZE ALIYORUZ"

Daha önce birçok kişinin kayalıklarda mahsur kaldığını ifade eden Cihat Ateş, 'Korkmuyorum, çocukluğumdan beri atlıyorum çok eğlenceli. Tırmanırken de riskli bir durum var onu göze alarak çıkıyoruz ama bir şey olacağını zannetmiyorum. Bazen kayalıkların üzerine çıkıp atlamaya cesaret edemeyenler oldu. Çıkarken kolay, inmesi çok zor bu yüzden kendine güvenenler zaten hemen atlıyor, cesaret edemeyenler ise 1-2 saat bekledikten sonra mecburen atlıyor." dedi.

'RİSKLİ AMA BU EĞLENCEYE DEĞİYOR"

Yaptıkları tehlikeli atlayışın son derece heyecanlı olduğunu belirten Berat Damar ise şöyle konuştu: 'Çocukluğumuz burada geçti, sürekli çıkıp atlıyoruz. Riski ama bu eğlenceye değiyor. Atlayamadığım korktuğum anlar oldu ama bir anlık cesaretimizi toplayıp atlıyoruz. İki kayanın arasına atlıyoruz, yaklaşık 10 metre bir derinlik var. Suyun dibindeki taşa çarpma riskimiz de yok, kayalıklara çarpma riskimiz zaten yok. Kendimizi bıraktığımız zaman hemen iniyoruz."

KOCAELİ GENÇLERİN TEHLİKELİ EĞLENCESİ

Kaynak: DHA

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