Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
02.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:42
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, AA Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, AA Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Yönetim kurulu üyeleri Recep Şeyhoğlu ve Ulaş Tekin'in de yer aldığı ziyarette Kaplan, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'na cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Velioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını anlattı.
Ziyaret sonunda Kaplan, Velioğlu'na fotoğraflarının yer aldığı ahşap albüm hediye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan