KOCAELİ Engelli olmayan kişilerin hastanelere rapor almak için başvuru yapmasına tepki

Engelli olmayan kişilerin hastanelere rapor almak için başvuru yapmasına tepki

Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan, engelli olmayan kişilerin hastanelerde engelli raporu almak için başvurularda bulunmasından ötürü yoğunluk oluştuğunu söyleyerek, bu başvuruların ücretlendirilmesini istedi.

Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu, hastanelerde sağlık kurulları tarafından hazırlanan engelli raporuna başvurularda belirli kriterleri sağlamayan kişilerden ücret alınmasını istedi. Kanunlara göre, herhangi bir kişide sağlık kurulu tarafından yüzde 40 oranında engel olduğu belirlenirse bu kişi engelli haklarından faydalanabiliyor. Engelli olmayan, ancak engellilerin haklarından yararlanmak isteyen birçok kişinin hastanelere giderek engelli raporu için başvuru yaptığını belirten Kocaeli Engelli Dernekleri Başkanı Mehmet Ata Doğan, bu kişilerin hastanelere giderek rapor başvurusunda bulunduğunu ve yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Bu yoğunluğu oluşturan kişilere sağlık kurullarınca yüzde 5 veya yüzde 10 gibi oranlarla engelli raporları verildiğine dikkat çeken Doğan, bazı kişilerin ise trafik kazalarında sigorta şirketlerinden veya işten ayrıldıktan sonra çalıştıkları yerden yüksek tazminat alabilmek için engelli raporu almaya çalıştığını söyledi.

'İTİRAZ ETMELERİ HALİNDE ÜCRETLENDİRME YAPILSIN'

Düşük yüzdeki rapor alan kişilerin sürekli itiraz ederek süreci uzattığını söyleyen Doğan, Engelli raporu başvurusunda en az 5 doktorun muayenesinden geçiliyor. Daha sonra bu kişilere yüzde 5 ya da 10 oranında engelli raporu tahsis ediliyor. Ancak kanuna göre yüzde 40'ın altında engelli olan kişiler raporu olsa dahi engelli haklarından faydalanamıyor. Bu yüzden bu kişiler itiraz ederek bir üst hastaneye başvuruyor ve tekrar 5 doktora daha muayene oluyor. İkinci başvuruda da düşük yüzdeli rapor alınca bu kez daha yüksek olan araştırma hastanelerine itirazda bulunarak 5 doktora daha muayene oluyorlar. Herhangi bir engelleri olmadığı halde engelli haklarından faydalanmak isteyen bu kişiler, bu yöntemle hem 15 farklı doktora herhangi bir ücret ödemeden muayene olmuş oluyor, hem de hastanelerde yoğunluk oluşturarak gerçekten bu rapora ihtiyacı olan engellilerin hakkını gasp etmiş oluyorlar. Bu yüzden, biz engelli raporu başvurularında, bir kez düşük yüzde alanların itiraz etmeleri halinde ücretlendirme yapılmasını istiyoruz dedi.

'3 KİŞİDEN 1'İ YÜZDE 40 ENGELİN ALTINDA SAĞLIK RAPORU ALIYOR'

Birçok kişinin trafik kazalarında sigorta şirketlerinden veya işten ayrıldıktan sonra çalıştıkları iş yerlerinden yüksek tazminat alabilmek için engelli raporuna başvurduğunu ifade ede Doğan, Türkiye'de engelli sayılabilmek, yani engelli haklarından faydalanabilmek için tam teşekküllü bir devlet ya da üniversite hastanesinden yüzde 40 ve üzeri sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor. Yüzde 40 ve üzeri rapor alan engelliler ÖTV'siz araç alabiliyor, tren, otobüs veya diğer toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabiliyor, işyerlerinde engelli kadrosunda çalışabiliyor, engel oranına göre erken ya da malulen emekli olabiliyor. Hastane muayenelerinde öncelik hakkı oluyor, müze ve ören yerlerinde indirim haklarına sahip oluyorlar. Yetişkin engelli raporu almak için randevu talebinde bulunan engelli ve engelli yakınlarından, randevuların yoğun olduğu ve 2-3 ay sonrasına tarih verildiğiyle ilgili şikayetler aldık. Bunun üzerine yoğunluğun sebebini araştırdığımızda şunu gördük. Engelli haklarından yararlanmak isteyerek başvuru yapan her 3 kişiden 1'i yüzde 40 engelin altında sağlık raporu alıyor. Bu da şunu gösteriyor ki, engelli olmayıp engelli haklarından yararlanmak isteyen kişiler nedeniyle başvurularda bir yoğunluk olmakta. İncelemelerimizde, trafik kazası sonrasında, özellikle sigortalardan tazminat alabilmek için, yüzde 3, yüzde 5 gibi oranlarla rapor almak için başvurular yapıldığını gördük. Aynı zamanda, bazı fabrikaların çalışanlarının da, çalıştıkları yerlerden tazminat alabilmek için, bel fıtığı gibi şikayetlerle engelli raporu almaya çalıştığını da öğrenmiş olduk diye konuştu.

'GERÇEKTEN ENGELLİ OLANLAR MAĞDURİYET YAŞIYOR'

Doğan raporların alınma sebebine göre ayrılması ve farklı hastanelerde verilmesini istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu

İstedikleri rapor oranını alamayan bu kişiler önce birinci derece hakem hastanelerine, istedikleri sonucu alamayınca ikinci derece hakem hastanelerine ve son olarak da üçüncü derece hakem hastanelerine başvurmak suretiyle bir yoğunluğa sebep oluyorlar. Bu sebeple de gerçekten engelli olan ve rapor almak için sağlık kurullarına başvuran engelliler bir mağduriyet yaşıyor. Bu konuyla ilgili suiistimallerin önüne geçebilmek için önleyici tedbirler alınmalı. Özellikle trafik kazası sonrasında durum tespiti için sağlık kurulu raporu alınmasının ayrı tutulmasını talep ediyoruz. Bunun yanında, çalışan engellilerin de ödemeler için rapor almak istediğinde meslek hastalıkları hastanesine yönlendirilmesini istiyoruz. Bu şekilde özellikle üniversite ve araştırma hastanelerinde yoğunluğun önlenebileceğini düşünüyoruz. Gerçekten engelli olmayan kişilerin sayısını azaltmak için de ilk muayenesinde yüzde 40 oranın altında rapor alan kişilerden ücret talep edilmesini rica ediyoruz. Bu konuyla ilgili de Sağlık Bakanlığı'na sorunları ulaştıracağız.

Kaynak: DHA