KOCAELİ Down sendromlu Şehima'nın düğün hayali gerçek oldu

Down sendromlu Şehima'nın düğün hayali gerçek oldu

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan down sendromlu Şehima Ekşi'nin(29) gelin olma hayali, ailesi ve komşularının organize ettiği düğünle gerçek oldu.

Başiskele Kullar Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki down sendromlu Şehima Ekşi'nin, gelin olup düğün yapma hayalini ailesi ve komşuları gerçekleştirdi. Cemile ve Kenan Ekşi çifti, kızları Şehima'nın hayalini gerçekleştirmek için komşuları ile birlikte düğün organizasyonu yaptı. Şehima için düğün davetiyesi bastırılıp yaşadığı yerde dağıtılırken, genç kız gelin arabası ile evinden alınarak düğün konvoyu yapıldı.

Kullar Fetih Kültür Merkezi'nde yapılan düğüne Şehima, babası Kemal Ekşi ile birlikte giriş yaparak, babası ile dansı etti. Ellerine gelin kınası yakılan Şehima'ya yakınları da takı taktı. Şehima düğün boyunca akrabaları ve komşuları ile doyasıya eğlenirken, Şehima'yı gelinlik içerisinde görenler göz yaşlarına hakim olamadı.

