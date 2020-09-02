Kocaeli'den sel felaketinin yaşandığı Giresun'a destek
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Kocaeli'den sel felaketinin yaşandığı Giresun'a destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, sel felaketinin yaşandığı Giresun'un köylerinde incelemelerde bulundu ve belediye başkanları ile görüştü.

Kocaeli'den sel felaketinin yaşandığı Giresun'a destek
02.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, sel felaketinin yaşandığı Giresun'un köylerinde incelemelerde bulundu ve belediye başkanları ile görüştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde sel ve heyelan afetlerinden dolayı zarar gören, Giresun'a yardım elini uzatmıştı. Vidanjör ve iki personel ile İSU ekibi bölgedeki afetin izlerini silmeye destek olmaya devam ediyor. Bölgede zarar gören köylerde incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Kocaeli heyeti, Giresun ve ilçe belediyelerine ziyaretlerde bulundu. Başkan Vekili Çakmak ve Kocaeli heyeti, ilk günlerden bu yana sel felaketinin yaşandığı Giresun'daki çalışmaları yerinde izledi.

Başkan Vekili Çakmak, selden dolayı birçok köy yolunun tahrip olduğu bölgedeki vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Sel felaketinden sonra Kocaeli'den bölgeye giden heyetin içerisinde bulunan Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Yandık, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş'a ziyarette bulundu. Yapılan görüşmelerde bölgenin ihtiyaçları saptandı. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de görüşen Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yaptığı ve gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

Ziyarette konuşan Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin başından bu yana hem Başkanımız Tahir Büyükakın, hem de biz Giresun Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız ile irtibat halindeyiz. Ülkemizin tüm kurumları ile buradaki felaketin izlerini hep birlikte kenetlenerek aşıyoruz. Bölgede yapılacak olan çalışmalarda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi.

Sel felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana Giresun'a yardım elini uzatan Kocaeli Büyükşehir ve 11 ilçe belediyesi, bölgeye birçok yardımın yanı sıra çöp konteyneri de yoluyor. Üç kısım halinde ve toplamda 250 adet çöp konteynerinin yollanacağı afet bölgesine, iki kısım çöp konteyneri ulaştırıldı. Son kısımda bulunan çöp konteynerleri de kısa süre içerisinde Giresun'a yollanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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