Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi geçişinde Ö.K. idaresindeki 41 T 3236 plakalı taksi, R.C'nin kullandığı 41 AEG 273 plakalı otomobil ile 41 AGM 824 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı R.C, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal