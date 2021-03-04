Kocaeli'de yasa dışı kürtaj yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
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Kocaeli'de yasa dışı kürtaj yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

04.03.2021 00:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 00:10
Kocaeli'de yasa dışı kürtaj yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yasa dışı kürtaj yaptığı iddia edilen kişi gözaltın alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yasa dışı kürtaj yaptığı iddia edilen kişi gözaltın alındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklı Mahallesi'nde kendisini doktor olarak tanıtan bir kişinin kadınlara ücret karşılığı muayene ettiği, kürtaj yaptığı, ilaç tedavisi uyguladığı ve doğum yaptırdığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, 1 ultrason muayene cihazı, 4 cerrahi malzeme ve 300 tıbbi ilaç ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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