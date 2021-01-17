Yaralı bulunan tay tedavi altına alındı
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Yaralı bulunan tay tedavi altına alındı

17.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:01

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı halde bulunan tay, tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı halde bulunan tay, tedavi altına alındı.

Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde ayağı kırık tayı görenler, durumu Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'a aktardı.

Turan'ın talimatı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, belediyenin veterinerleriyle olay yerine intikal etti.

Yapılan kontrollerde tayın sol arka bacağının kırık olduğu ve ayak derisinin parçalandığı belirlendi.

Yarası sarılan ve genel muayenesi yapılan yaralı tay, kendisini sahiplenmek isteyen çiftçi Güner Aydoğdu'ya teslim edildi.

Yaralı tayın tedavisinin hayırsever çiftçinin ahırında Kandıra Belediyesi veterinerlerinin gözetiminde devam edeceği öğrenildi.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı açıklamada, tayın ciddi şekilde yaralandığını belirterek, "Sahiplenen kardeşimize tayı teslim ettik. Veteriner hekimlerimiz tedavi için vatandaşımıza destek verecekler. Umuyorum ki iyileşir ve bir can kurtarmanın mutluluğunu bizlere yaşatır." ifadelerini kullandı.

Yaralı bulunan tay tedavi altına alındı
Yaralı bulunan tay tedavi altına alındı
Yaralı bulunan tay tedavi altına alındı
Yaralı bulunan tay tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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