Kocaeli'de yamaç aşağı sürüklenerek zeytin ağaçlarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de yamaç aşağı sürüklenerek zeytin ağaçlarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yamaç aşağı sürüklenerek zeytin ağaçlarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yamaç aşağı sürüklendikten sonra zeytin ağaçlarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yamaç aşağı sürüklendikten sonra zeytin ağaçlarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

F.Y. (20) yönetimindeki 34 DBD 845 plakalı otomobil, Kayacık Mahallesi İznik yolunda, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı.

Yaklaşık 30 metre yamaç aşağı sürüklenen otomobil, zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

5 kilometrelik kovalamacada yakalandı, 'ehliyetim yoktu' diye ağladı
5 kilometrelik kovalamacada yakalandı, 'ehliyetim yoktu' diye ağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Yiğit Şardan Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de yamaç aşağı sürüklenerek zeytin ağaçlarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 16:58:53. #1.14#

title