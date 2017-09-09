Kocaeli'de Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kartepe ilçesinde 67 yaşındaki kişi, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Hasan Han'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla Uzunçiftlik Emekevler Mahallesindeki evine gitti.



Şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Han'ı hareketsiz şekilde bulan yakınları, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.



Sağlık ekiplerinin yaşamını yitirdiğini tespit etmesi üzerine, Han'ın cenazesi Kocaeli Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı.



Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Hasan Han'ın cenazesi defnedilmek üzere Sakarya'nın Kocaali ilçesine gönderildi.