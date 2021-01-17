Kocaeli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kocaeli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

17.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:06
Kocaeli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kar yağışının etkisini artırdığı Kocaeli'de, yaban hayvanları için yüksek rakımlı bölgelerde yemleme çalışması yapıldı.

Kar yağışının etkisini artırdığı Kocaeli'de, yaban hayvanları için yüksek rakımlı bölgelerde yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kartepe'de yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yeşillik, 500 kilogram yem ve 200 kilogram saman bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yaptığı açıklamada, kış mevsiminde şiddetli soğuk, fırtına ve kar yağışı nedeniyle yeteri kadar beslenemeyen yaban hayvanlarının yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına yaklaştığına dikkati çekti.

Yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından her yıl bu zamanlarda yemleme çalışmasına çok önem verdiklerini vurgulayan Ulu, bu kapsamda 2013-2020 yıllarında doğaya 30 ton 200 kilogram muhtelif yem bırakıldığını aktardı.

Bu yıl da 5 ton yem bırakmayı planladıklarını belirten Ulu, karaca, kızıl geyik, yaban domuzu, çakal, tilki, çulluk, yabani tavşan, vaşak, sülün ve benzeri hayvanların desteklenmesi için yeşillik, saman ve kuzu yemi verildiğini bildirdi.

Ulu, "Yaban hayatının beslenmesi için dün 500 kilogram yeşillik, 500 kilogram yem ve 200 kilogram saman, Pazarçayırı ve Kartepe Samanlı Dağları mevkisine bırakılmıştır. Ayrıca Kocaeli Kandıra'da yer alan Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile Kartepe ve Başiskele ilçeleri sınırları içinde kalan Pazarçayırı Yaban Hayatı Yerleştirme Sahası'nda da yemleme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ozan Tufan Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 13:18:29. #1.15#
title