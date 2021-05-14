Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
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Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı

Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de tam kapanmayla birlikte vaka sayısındaki düşüş, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritaya yansıdı.

KOCAELİ'de tam kapanmayla birlikte vaka sayısındaki düşüş, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritaya yansıdı. 

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmayla birlikte vaka sayıları düştü. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 24-30 Nisan tarihlerinde 100 bin kişide 437,65 olan vaka sayısı, 1- 7 Mayıs tarihlerinde 297,76'ya geriledi. Vaka sayılarındaki düşüş HES uygulamasındaki yoğunluk haritasına da yansıdı. 30 Nisan tarihinde büyük bölümü çok yüksek riski ifade eden kırmızı renkte olan yoğunluk haritası, yerini maviye bıraktı.


Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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