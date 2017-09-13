Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Ankara istikametine giden Hayati Önder'in kullandığı 54 LB 235 plakalı panelvan, Cengiz Topel Havalimanı mevkisinde önünde seyreden 34 GIL 03 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç, ağaca çarparak durabildi.



Kazada yaralanan sürücü Önder ile yanındaki Mehmet Özçelik, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Karayolunun Ankara istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kaza yapan panelvanın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.