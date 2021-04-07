Kocaeli'de teras katında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle teras katında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz