Kocaeli'de sırtına yorgun mermi isabet eden çocuğun tedavisi sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 1 ay önce sırtına yorgun mermi isabet eden 13 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor.

Abdi İpekçi Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde, 1 ay önce Z.M'nin sırtına yorgun mermi isabet etti.

Yere düşerek yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun tedavisi sürüyor.

Polis, silahla ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Fatih Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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