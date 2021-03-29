Kocaeli'de seyir halindeki iki otomobil alev aldı
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Kocaeli'de seyir halindeki iki otomobil alev aldı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Güncel

Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan 1 araç, henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda alev aldı. O sırada yanındaki başka bir araca da sıçrayan alevlerle iki araç birden yandı. Alevler kısa sürede söndürülürken kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

D-100 Karayolu İzmit ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan Muhammet Altıntaş idaresindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Bu esnada yanan araç ile aynı istikamette gitmekte olan İbrahim Pankaduz 'un aracına da alevler sıçradı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Her iki araçta yol üzerinde durdu. Sürücüler araçlarından inerek yangına müdahaleye etmeye çalışırken, çevredeki diğer sürücülerde itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, kullanılamaz hale gelen araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, itfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de seyir halindeki iki otomobil alev aldı

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- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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