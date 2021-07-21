Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Serkan Gök - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

D-130 kara yolunda C.E idaresindeki 06 MTU 44 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi mobil ışıklar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan C'ye çarptı.

Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Ayhan C, ilk müdahalenin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayhan C'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

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