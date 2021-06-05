Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, güney yan yolda Ankara yönüne giden Fatih Duman'ın kullandığı 34 PC 3033 plakalı otomobil, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Bölge Müdürlüğü önünde D-100 kara yoluna katılım sırasında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır hasar gören araçta sıkışan sürücü Duman ile yanındaki Eyüp Y. ve Canan Ç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen diğer yaralıların ise tedavisi devam ediyor.

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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