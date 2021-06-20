Kocaeli'de müsilaj etkisini yer yer sürdürüyor

Kocaeli'de yer yer etkisini sürdüren müsilaja (deniz salyası) karşı mücadele eden ekipler, bugün 25 metreküp müsilaj topladı.

Kocaeli'de yer yer etkisini sürdüren müsilaja (deniz salyası) karşı mücadele eden ekipler, bugün 25 metreküp müsilaj topladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İzmit Körfezi sahillerinde yürütülen çalışmalar bugün de sürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Karamürsel ve Başiskele sahillerinde vidanjör ve deniz süpürgesiyle 25 metreküp müsilaj topladı.

Darıca sahillerinde ince tabaka olarak görülen müsilajın bir kısmı, rüzgarın da etkisiyle açık denize doğru dağıldı.

Çalışmalar çerçevesinde toplanan deniz salyası, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) gönderildi.

Denizde yer yer etkisini sürdüren müsilaj, drone ile de görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay