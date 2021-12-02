Kocaeli'de lisenin bahçesine giren pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı - Haberler
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Kocaeli'de lisenin bahçesine giren pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de lisenin bahçesine giren pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir lisenin bahçesine giren pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu hafif yaralanan 5 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir lisenin bahçesine giren pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu hafif yaralanan 5 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde oynayan öğrenciler, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Öğrenciler okul binasına kaçarak köpekten kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve vücudunda hafif yaralar bulunan 5 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis köpeğin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

Saldırgan köpek Darıca Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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