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Kocaeli'de köpeğin yaraladığı çocuk tedavi edildi

Kocaeli'de köpeğin yaraladığı çocuk tedavi edildi
AA / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Gebze'de sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan 9 yaşındaki Semih Erdem Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Gebze'de sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan 9 yaşındaki Semih Erdem Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kirazpınar Mahallesi Emlak Konutları 1. Etap Sitesi'nde dün Ünlü'ye sokak köpeği saldırdı.

Köpekten kurtulamayan Ünlü'nün yardımına sitede bulunan 2 kadın yetişti.

Köpekten kurtarılan, sırtında, bacaklarında ve yüzünde yaralar oluşan Ünlü, ailesi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavisi tamamlanan çocuk, taburcu edildi.

Erdem Ünlü, AA muhabirine, binanın önünde köpeğin kendisini ısırdığını belirterek, durumunu gören 2 kadının kendisini kurtardığını söyledi.

Ablasının kendisini kurtarmayı başaramadığını dile getiren Ünlü, "Ben de 'Yardım, yardım' diye bağırdım ve ablalar geldi. Köpek saldırdığı için bugün okula gidemedim." diye konuştu.

Kocaeli'de köpeğin yaraladığı çocuk tedavi edildi

AA / Fatih Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Semih Erdem, Emlak, Gebze, Güncel, Haber

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