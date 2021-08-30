Kocaeli'de Kıraç rüzgarı esti
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Kocaeli'de Kıraç rüzgarı esti

Kocaeli'de Kıraç rüzgarı esti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Kıraç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde verdiği konserle müzikseverlere 30 Ağustos coşkusunu yaşattı.

Ünlü şarkıcı Kıraç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde verdiği konserle müzikseverlere 30 Ağustos coşkusunu yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi coşkulu bir konser düzenlendi. Yüzlerce müzikseverin doldurduğu Gebze Metin Oktay Stadı'nda gerçekleşen konserde Türk Rock müziğinin ünlü isimlerinden Kıraç sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, yüzlerce vatandaşa 30 Ağustos coşkusunu yaşattı. Alanı dolduran vatandaşlar da telefonlarının ışıklarını yakarak, Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Programda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından ünlü sanatçıya hediye olarak Türk bayrağı takdim edildi. - KOCAELİ

Kocaeli'de Kıraç rüzgarı esti
Kocaeli'de Kıraç rüzgarı esti
Kocaeli'de Kıraç rüzgarı esti
Kocaeli'de Kıraç rüzgarı esti
Kocaeli'de Kıraç rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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