Kocaeli'de Kentsel Dönüşüm Toplantısında Gerginlik

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki mahallede yapılması planlanan kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerinin dinlenilmesi için düzenlenen toplantıda gerginlik yaşandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Veliahmet ve Hacıhızır mahallerinde bir inşaat firması tarafından yapılması planlanan kentsel dönüşüm kapsamında hak sahipleriyle bir araya geldi.

Fatih Camisi lokalindeki salona giren Işık, toplantı başlamadan önce inşaat firması sahibi Ömer Veral'dan dışarı çıkmasını istedi.

Veral'ın bu talebi reddetmesine, vatandaşlar tepki gösterdi. Firmayla anlaşanlar ile kentsel dönüşüme karşı çıkanlar arasında arbede yaşandı. Veral'ın polis ekiplerince dışarı çıkarılmasının ardından gerginlik son buldu.

"Vatandaşın derdine çare olmak için buradayız"

Işık, yaptığı konuşmada, her iki mahallede de kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğunu fakat Veliahmet Mahallesi'nin bir kısmı, Hacıhızır Mahallesi'nin de tamamında böyle bir talep olmadığını söyledi.

Toplantıda vatandaşları dinleyeceklerini, oluşan kanaati Ankara'ya taşıyacaklarını dile getiren Işık, "Vatandaşın derdine çare olmak için buradayız." dedi.

Hak sahiplerinin dinlenilmesiyle devam eden toplantıya, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de katıldı.