Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki çocuk parkında Yakup S. (19) ile D.S. (19) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak, kavga etti.

Kavga sırasında, D.S. Yakup S'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakup S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli D.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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