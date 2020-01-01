Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

01.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:08
Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı

'nin ilçesinde bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ekipleri, Alçiçek Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir kadına evinin önünde cinsel saldırı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlı S.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, "uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama ve taksirle yaralama" suçlarından 5 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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