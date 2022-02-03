Kocaeli'de hırsızlıktan aranırken çalıntı jeneratörle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de hırsızlıktan aranırken çalıntı jeneratörle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA, Melih Palas - Güncel
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Kocaeli'de hırsızlıktan aranırken çalıntı jeneratörle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve yol kontrolü sırasında çalıntı jeneratörle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve yol kontrolü sırasında çalıntı jeneratörle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Oluklu Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta bulunan E.P. (37) ve K.G'nin (23) Karamürsel polis bölgesinde 2 ayrı hırsızlık olayından arandığını tespit etti.

Ayrıca, araçta bulunan jeneratörün de Kızderbent Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinden çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel, Jandarma, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Haber

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