Hafif ticari aracın yavru köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hafif ticari aracın yavru köpeğin üzerinden geçtiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hafif ticari aracın yavru köpeğin üzerinden geçtiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir apartmanın sakinlerince sahiplenilen yavru köpek, sokakta yatarak kardeşiyle oynadığı sırada yoldan geçen bir hafif ticari araç, yavru köpeği ezdi ve durmayarak yoluna devam etti.

Kardeşinin de ezilen yavru köpeğin yanına gelerek beklediği ve görenleri duygulandıran anlar, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevredekilerce bir veterinere götürülen ve isminin "Dodo" olduğu öğrenilen yavru köpek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan apartman sakinleri, yavru köpeğin isminin yazdığı bir mezar hazırladı.

Yavru köpeği sahiplenen apartman sakinlerinden Doğa Güven, AA muhabirine, Dodo'nun sesine evinden aşağı indiğini söyleyerek, "Bir araba gelmiş buradan direkt üstünden geçmiş. Zaten bir tane ablamız var, hemen arabayı getirdi yavru köpeği veterinere götürdük. Veteriner, çok fazla iç kanaması olduğunu söyledi. Daha sonra bizi aradılar yavru köpeğin öldüğünü öğrendik. Hemen gittik köpeği aldık, getirdik. Yukarı defnettik." diye konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal