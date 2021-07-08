Kocaeli'de gümrük kaçağı makaron ve tütün operasyonu
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Kocaeli'de gümrük kaçağı makaron ve tütün operasyonu

Kocaeli'de gümrük kaçağı makaron ve tütün operasyonu
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 123 bin boş makaron, 42 bin 740 içi tütün dolu makaron ile 225 kilogram tütün ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 123 bin boş makaron, 42 bin 740 içi tütün dolu makaron ile 225 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İzmit'te bulunan 2 iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 123 bin boş makaron, 42 bin 740 içi tütün dolu makaron, 10 paket TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, 240 sökülmüş TAPDK bandrolü ile 225 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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