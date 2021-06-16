Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlatıldı
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Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlatıldı

Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlatıldı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, aralarında çocukların da olduğu bazı vatandaşların ishal, kusma, yüksek ateş, mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurması üzerine inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, aralarında çocukların da olduğu bazı vatandaşların ishal, kusma, yüksek ateş, mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurması üzerine inceleme başlatıldı.

Karamürsel Kaymakamlığı ilçede hafta sonundan bu yana bazı vatandaşların benzer şikayetlerle Karamürsel Devlet Hastanesine başvurması ve vakaların artması üzerine harekete geçti.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba'nın talimatı üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüphelenilen yerlerden alınan numuneler Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

"Numuneler sonucunda çıkan rapor doğrultusunda işlem başlatacağız"

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, AA muhabirine, hafta sonundan bu yana çoğu çocuk yaklaşık 100 kişinin kusma ve mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu, 11 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Artan vakalar üzerine harekete geçtiklerini ve olayın kaynağının belirlenmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Canbaba, "Çeşitli noktalardan alınan numuneler sonucunda çıkan rapor doğrultusunda işlem başlatacağız." dedi.

Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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