Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Geri Dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görülüyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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