Kocaeli'de Filistin'e destek konvoyu
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Kocaeli'de Filistin'e destek konvoyu

Kocaeli'de Filistin'e destek konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de İsrail tarafından saldırılara uğrayan Filistinlilere yönelik destek konvoyu düzenlendi.

Kocaeli'de İsrail tarafından saldırılara uğrayan Filistinlilere yönelik destek konvoyu düzenlendi. Düzenlenen konvoya yüzlerce araç katıldı.

İsrail Devletinin geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırmasıyla başlayan ve halen daha devam eden saldırılara sessiz kalamayan İzmitliler Filistin halkına destek konvoyu düzenledi. Düzenlenen konvoya yüzlerce araç katılırken vatandaşlar Filistin Bayraklarını sallayarak İsrail'e lanet okudu. Polis kontrolünde yapılan destek konvoyu şehir merkezinde belli bir süre ilerledikten sonra dağıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'de Filistin'e destek konvoyu
Kocaeli'de Filistin'e destek konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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