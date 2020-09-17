Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı Kocaeli'de 20 yaşındaki engelli kız tecavüz edildiğini ailesiyle paylaşmış, aile soluğu emniyette almıştı. Emniyetin soruşturması sona ererken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 3 kişi de ev hapsine alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde engelli genç kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3'ü ev hapsine alındı.

Edinilen bilgiye göre Kartepe'de M.Y. (20) adlı engelli genç kızlarının tecavüze uğradığını iddia eden ailesi şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen E.K., H.A.B., S.Ç., ve M.Y. adlı 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanırken, E.K., H.A.B. ve S.Ç. isimli şahıslara ise ev hapsine alındı.

Kaynak: İHA