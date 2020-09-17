Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı
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Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'de 20 yaşındaki engelli kız tecavüz edildiğini ailesiyle paylaşmış, aile soluğu emniyette almıştı. Emniyetin soruşturması sona ererken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 3 kişi de ev hapsine alındı.

17.09.2020 09:04 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:38

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde engelli genç kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3'ü ev hapsine alındı.

Edinilen bilgiye göre Kartepe'de M.Y. (20) adlı engelli genç kızlarının tecavüze uğradığını iddia eden ailesi şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen E.K., H.A.B., S.Ç., ve M.Y. adlı 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanırken, E.K., H.A.B. ve S.Ç. isimli şahıslara ise ev hapsine alındı.

Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
ANTİ KOMİNİST: kessin chp veye sol görüşlüdür. tecavüzlerin ? ı içkili iken oluyor.
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HÜSEYİN ÖLÇEK: Ev hapsi Nedir hangi vicdanla veriyorsun Herkes kendi kanununu uygularsa şaşırmasın kimse ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışan yargı üyeleri var karar larından görüyoruz adamları ya tutukla ya salıver kemal sunal ın parası gibi dik gelmez ???
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