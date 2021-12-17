Kocaeli'de denizi kirlettiği belirlenen gemiye 3 milyon 228 bin lira ceza kesildi - Haberler
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Kocaeli'de denizi kirlettiği belirlenen gemiye 3 milyon 228 bin lira ceza kesildi

Kocaeli'de denizi kirlettiği belirlenen gemiye 3 milyon 228 bin lira ceza kesildi
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 228 bin 721 lira ceza uygulandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 228 bin 721 lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, denetimler sırasında Körfez ilçesindeki Nuh Çimento Limanı'nda bulunan Liberya bandıralı "Medi Egeo" isimli gemiden denize balast suyu bırakıldığını belirledi.

Kirliliğe neden olan gemiye 3 milyon 228 bin 721 lira ceza kesilirken, kirlenen bölge ekipler tarafından temizlendi.

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AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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